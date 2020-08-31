Кабмин сменил главу Национальной службы здоровья

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 31 августа, принял решение назначить временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья директора департамента договорной работы ведомства Андрея Виленского.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Другим совим решением Кабмин признал утратившим силу распоряжение Кабмина №1209 от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей главы НСЗУ на Оксану Мовчан.

Как сообщалось, после ухода с должности главы НСЗУ в конце 2019 года Олега Петренко в январе 2020 года состоялся конкурс на главу НСЗУ. По итогам конкурса в шорт-лист были допущены три из семи кандидатов, они все представляли НСЗУ: врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла, и директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Финалисты этого конкурса прошли собеседование с министром здравоохранения Максимом Степановым 19 мая, после чего он заявил, что не выбрал ни одного кандидата и уже 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ.

При этом при объявлении нового конкурса были предусмотрены новые требования к кандидатам, которые не позволяют брать в нем участие представителям НСЗУ.