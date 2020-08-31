"Укрзализныця" прекратит грузоперевозки маршрутными поездами

"Укрзализныця" прекращает действие договора о перевозке грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов.

Об этом говорится в сообщении филиала компании "Центр транспортной логистики", передает БизнесЦензор.

Согласно тексту сообщения "Укрзализныця" прекращает грузоперевозки по расписанию движения маршрутных поездов с 18 сентября 2020 года включительно. Сообщение может быть отозвано в случае изложения договора в новой редакции.

Также сообщается, что филиал "ЦТЛ" 28 августа уведомил заказчиков о прекращении действия указанного договора.

В ЦТЛ отмечают, что договор введен в действие с августа 2019 года по заданию и по согласованию директора операционного департамента, а также департаментов коммерческой работы и управления движением.

Как напомнили в компании, в конце мая текущего года Антимонопольный комитет Украины выявил, что активное внедрение "Укрзализныцей" грузоперевозок по графику маршрутных поездов позволило сократить сроки доставки для одних клиентов, но негативно отразилось на перевозках для других компаний, и в связи с этим рекомендовал железнодорожной компании создать равные условия для всех участников рынка железнодорожных грузоперевозок.

В начале июня "Укрзализныця" заявила, что услуга перевозки грузов по расписанию движения маршрутных поездов никоим образом не влияет и не может влиять на нормативные сроки доставки грузов.