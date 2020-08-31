"Антонов" закупил российские двигатели у компании из ОАЭ на 114 миллионов

Госпредприятие "Антонов" ГК "Укроборонпром" 25 августа заключило соглашение с компанией "Aerogulf FZC" (ОАЭ) о закупке двигателей на $4,16 млн или 113,94 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2023 года поставщик на своем складе в свободной экономической зоне аэропорта Шарджа передаст заказчику восемь вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124. Из них шесть стоят $1,56 млн или 42,73 млн грн, а еще два – $1,04 млн или 28,49 млн грн.

Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-200-124 разработан ОАО "НПП "Аэросила" (Россия) для военно-транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" разработки "Антонова".

По данным "ImportGenius", в мае 2019 года "Aerogulf FZC" ввезла для "Антонова" один новый двигатель ТА18-200-124 производства "Аэросили". Цена в invoice составляла $499 тыс.

Компания "Aerogulf FZC" зарегистрирована в свободной экономической зоне аэропорта Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

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В апреле 2019 года "Антонов" заказывал ей генераторы ГТ60НЖЧ12КВ для двигателей ТА18-200-124 на $180 тыс, а в январе 2020 года – услуги по эксплуатации двигателей ТА18-200-124 в составе самолетов Ан-124-100 в Лейпциге на $ 41 тыс .

До этого подобные подряды "Антонова" получала арабская компания "Aerosila Gulf FZC", которую российская "Аэросила" создала в 2005 году как центр сервисного обслуживания.