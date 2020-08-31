Покупатель гостиницы "Днепр" оформляет крупные кредиты в небольших банках

Акционеры банка "Сич" на внеочередном собрании 16 сентября могут утвердить подписанный 26 августа договор об открытии кредитной линии между банком и ООО "Смартленд" (Бровары Киевской области), которое в июле этого года победило в приватизационном аукционе по продаже киевской гостиницы "Днепр" с ценой 1,1 млрд грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, имущественный поручитель разместил денежные средства на вклад в банке и передал в залог имущественные права на получение денежных средств по размещенному депозиту с целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору ООО "Смартленд".

Другие данные о сделке отсутствуют.

Как сообщалось, акционеры "РВС Банка" на собрании 10 сентября также рассмотрят вопрос об открытии возобновляемой (отзывной) кредитной линии ООО "Смартленд", поручителем по которому выступит ООО "Газ Ком Трейд" (Киев), который предоставит обеспечение в виде имущественных прав на сумму свыше 535 млн грн.

Ранее ООО "Смартленд" стало стало победителем аукциона по продаже гостиницы "Днепр" с предложением 1,11 млрд грн. Собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

В свою очередь основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Банк "Сич" основан в 2011 году. По состоянию на 1 января 2020 года акционерами банка являлись Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

В октябре 2019 года Национальный банк Украины признал фактическим контролирующим банк "Сич" экс-главу правления "Родовид Банка" Дениса Горбуненко.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 44 место (1,94 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.