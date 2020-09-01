АМКУ вернул заявку Ярославского на покупку акций "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом со ссылкой на пресс-службу DCH сообщает БизнесЦензор.

"Группа DCH получила ответ Антимонопольного комитета Украины на поданную заявку о покупке акций ПАО "Мотор Сич". В документе сказано, что АМКУ не принял её к рассмотрению", - говорится в сообщении DCH.

Причинами отказа стало то, что АО "Мотор Сич" осуществляет контроль над ООО "Клиника Мотор-Сич", основным видом деятельности которого является предоставление медицинских услуг, в группе DCH услуги общей медицинской практики предоставляет ООО "Медицинский центр "Наша надежда".

Также АМКУ считает, что "Мотор Сич" и DCH имеют дочерние компании на финансовом рынке, что также стало причиной отказа.

На рынке финансовых услуг и услуг на рынке ценных бумаг (ООО "Фирма Мотор-Дилер" (подконтрольное ПАО "Мотор Сич" и ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", ООО "Компания по управлению активами "Геритидж инвестмент менеджмент", АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" (группа DCH).

АМКУ также заинтересовал вопрос о возможности использования агротехнических изделий "Мотор Сичи" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) как навесного оборудования для тракторов производства ПАО "ХТЗ", принадлежащего DCH.

DCH отмечает, что согласно действующему законодательству, возврат заявки не лишает заявителя права обратиться в Антимонопольный комитет Украины повторно.

Как писал БизнесЦензор, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".