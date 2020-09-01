В Украине за сутки обнаружили 2088 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 1 сентября обнаружили 2 008 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 123 303. Из них летальных случаев – 2 605, случаев выздоровления – 57 802, продолжают болеть 62 896 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 14 703, Киеве – 13 546, Черновицкой области – 10 420, Ивано-Франковской области – 9 348, Харьковской области – 9 338.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 31 августа выявлено 2 141 новых случаев заболевания коронавирусом.

Утром 29 августа в Украине было выявлено 2 481 заболевших за сутки Covid-19, этот показатель бьет рекорды второй день подряд. При этом 41 ранее заболевший умер, а 1 055 человек выздоровели.