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"Укрхимтрансаммиак" выплатил с начала года 850 миллионов ренты

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 8 месяцев 2020 государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" направило в государственный бюджет 856 млн грн рентной платы за транзитную транспортировку аммиака.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрхимтрансаммиака", передает БизнесЦензор.

В частности, за последний месяц было выплачено 111 млн грн, сообщил руководитель госпредприятия Вадим Трунов. Это на 4% больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года.

В целом за первое полугодие предприятие направило в госбюджет всех видов налогов и обязательных платежей на сумму 678,8 млн грн, из них только рентной платы за транзитную транспортировку аммиака – 636,7 млн грн.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрхимтрансаммиак" за 7 месяцев текущего года протранспортировал 1,47 млн тонн при запланированных 1,386 млн тонн аммиака в режиме "транзит".

Несмотря на плановую остановку аммиакопровода в июле, ГП удалось выполнить план 7 мес. транзитной транспортировки аммиака на 106,3%.

аміак (78) Укрхімтрансаміак (57) рента (76)


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