Wizz Аir запустил рейсы из Львова и Киева в Чехию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает два новых маршрута – из Львова и Киева в Пардубице (Чехия).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Рейс Львов-Пардубице будет выполняться с 1 сентября по вторникам и субботам. Рейс Киев-Пардубице – с 3 сентября по четвергам и субботам.

Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 289 грн (269 чешских крон).

Wizz Air начала свою деятельность в Украине в 2008 году и с того времени перевезла более 11 млн пассажиров в/из украинских аэропортов.

В настоящее время Wizz Air предлагает пассажирам 86 маршрутов в 17 стран из пяти украинских аэропортов.

Как сообщал БизнесЦензор, Wizz Air отменит авиарейсы из Украины в Венгрию до конца сентября.