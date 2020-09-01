Прокуратура сообщила о подозрении организаторам пирамиды B2B Jewelry

Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и отмывании денег организатору финансовой пирамиды и его соучастникам.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает БизнесЦензор.

Имя подозреваемых не сообщается. При этом на прошлой неделе стало известно, что СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы.

По данным прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовую учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалось мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, опыт инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

"За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн", – сообщает Офис генпрокурора.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъяты компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.