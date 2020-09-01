Минюст перевел продажу арестованного имущества на ProZorro

Министерство юстиции внесло изменения в Порядок реализации арестованного имущества, утвердив его продажу на площадке "Прозорро.Продажи".

Как сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук, соответствующий приказ был подписан 28 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Приказом определено государственное предприятие "Прозорро.Продажи" как администратор электронной торговой системы. А государственное предприятие "СЕТАМ" продолжит выполнять функции организатора электронных торгов", – отметил заместитель министр.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди отметила, что привлечение "Прозорро.Продажи" к продажам арестованного имущества позволит повысить их прозрачность и конкурентность.

"Изменения касаются только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. "СЕТАМ" и в дальнейшем будет выполнять возложенные Министерством юстиции на госпредприятие функции по реализации арестованного имущества, сопровождению выставления на торги лотов, хранению арестованного имущества. Мы также продолжаем продажу имущества в рамках добровольной продажи", – уточнил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

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Кроме того, изменениями в Порядок реализации арестованного имущества также предусмотрено разграничение функции администрирования системы электронных торгов и организации электронных торгов, улучшение порядка проведения электронных торгов и торгов по фиксированной цене, упрощение возвращения гарантийных взносов участникам электронных торгов, урегулирование оснований, порядка и последствий дисквалификации участника электронных торгов (торгов по фиксированной цене).

По данным Минюста, рынок арестованного имущества в 2019 году составил 3,2 млрд грн.