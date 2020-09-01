Департамент безопасности Нацбанка возглавил соратник нового главы НБУ

Новым директором Департамента безопасности Национального банка Украины с 1 сентября назначен Игорь Коновалов, который последние пять работал в "Укргазбанке" вместе с нынешним главой НБУ Кириллом Шевченко.

Как уверяет пресс-служба НБУ, Коновалов назначен на новую должность по результатам открытого отбора, передает БизнесЦензор.

На новой должности Коновалов будет отвечать за предотвращения правонарушений в Национальном банке, обеспечения кадровой и финансово-экономической безопасности, охрану объектов НБУ, обеспечение киберзащиты и информационной безопасности в Национальном банке, банковской системе Украины и для субъектов перевода средств.

Департамент безопасности входит в блок председателя Национального банка Кирилла Шевченко по вертикали подчинения.

Согласно биографической справке, Игорь Коновалов имеет степень кандидата технических наук и звание генерал-майора.

После назначения Кирилла Шевченко главой Нацбанка в июле 2020 года Коновалов получил должность руководителя по вопросам банковской безопасности Департамента безопасности НБУ.

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До этого в 2015-2020 годах Коновалов возглавлял Департамент банковской безопасности государственного АБ "Укргазбанк", в 2011-2015 годах работал заместителем начальника Управления безопасности АО "Сбербанк", в 2011 году был заместителем председателя Государственного комитета по вопросам контроля за наркотиками, в 2008-2010 годах работал в "Райффайзен банке Аваль".

В 2006 году он был первым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации, в 2005 и 2007 годах занимал должность заместителя главы СБУ.

Как сообщалось, в июле Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".