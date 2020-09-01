"Энергоатом" выявил нарушения при строительстве ЦХОЯТ компанией Микитася

НАЭК "Энергоатом" передала документы и результаты проверки состояния выполнения работ и общего строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Национальное антикоррупционное бюро для изучения.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

"В конце июля Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" инициировала внутреннюю внеплановую проверку состояния выполнения работ и общего строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Комиссия осуществила выборочную проверку заключенных сделок - на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства, выяснила правомерность заключения дополнительных соглашений, проинспектировала состояние и качество выполненных работ и соответствие утвержденному плану-графику и тому подобное", - сказано в сообщении.

По итогам проведенной работы был выявлен ряд существенных нарушений, которые содержат признаки уголовных и административных правонарушений.

В частности, речь идет о нарушении при заключении дополнительных соглашений, осуществлении оплаты за выполненные работы, общем состоянии реализованных подрядчиками обязательств и прочее.

"Учитывая выявленные обстоятельства госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" передала соответствующие документы и обобщенные результаты проверки в Национальное антикоррупционного бюро для изучения", - отмечается в сообщении.

В мае НАЭК "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября 2020 года. Ожидалось, что введение в эксплуатацию ЦХОЯТ, строительство которого начато в 2017 году, устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить $130-150 млн в год. Кроме того, уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ усилит энергобезопасность Украины. Так, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Генеральным подрядчиком является ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в корпорацию "Укрбуд".

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Как сообщалось, в авнусте СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

В частности, проверка СБУ показала, что торги были выиграны неправомерно, поскольку фирмы сговорились, чтобы манипулировать ценами и устранить конкурентов. Кроме того, они значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к "подорожанию" закупки на свыше 26 млн грн, притом что общая сумма тендеров достигала 1,1 млрд грн.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.