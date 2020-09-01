Белорусские банки ограничили выдачу кредитов населению

Крупнейший в Беларуси банк – "Беларусбанк" – приостановил действие ряда кредитных программ для населения.

Как сообщили в пресс-службе банка, также увеличен срок рассмотрения заявок по кредитам для физических лиц с 5 до 15 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, банк сообщил о временной приостановке с 1 сентября приема новых заявок на кредит на финансирование недвижимости, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет и кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых.

При этом банк остаются неизменными условия льготного кредитование строительства (приобретения) жилья по госпрограммам.

Также банк сохранил возможность оформления кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 1-3 лет, интернет-кредитов, кредитов для отдельных категорий граждан.

В отделениях банка по-прежнему возможно получить кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей "Партнер Оптимальный", а также на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 7,7% годовых, говорится в сообщении банка.

Читайте также: Нацбанк Беларуси подтвердил нехватку наличной валюты в отдельных банках

Ранее на фоне повышенного спроса на иностранную валюту и сокращения объемов поддержки ликвидности со стороны Нацбанка ряд белорусских банков объявил о приостановлении потребительского кредитования.

Так, в конце августа приостановили потребительское кредитование белорусская "дочка" "Сбербанка России" – "БПС-Сбербанк" и "дочки" "Альфа-банка" и ВЭБа – "Альфа-банк" (Беларусь) и "БелВЭБ". О приостановке выдачи потребкредитов сообщили также "Технобанк" и "РРБ-банк".