Бизнес сохраняет пессимистические ожидания на фоне продления карантина, – опрос НБУ

Настроения украинского бизнеса медленно улучшаются, но пессимистические ожидания все еще преобладают на фоне пролонгации адаптивного карантина и четвертый месяц подряд находятся ниже равновесных значений – индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в августе составил 47,9 (в июле – 46,9).

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Бизнес преимущественно скептически оценивает перспективы наращивания объемов клиентских заказов и продаж. Лучшие ожидания имеют предприятия торговли с учетом восстановления потребительского спроса. Наиболее пессимистичными являются представители секторов строительства и услуг", – отмечается в сообщении.

В частности, индекс ожиданий предприятий промышленности незначительно вырос и остается на уровне, ниже нейтрального – 48,3 (в июле – 47.5).

При этом среди предприятий промышленности продолжают преобладать пессимистические настроения относительно динамики общей численности работников, ухудшились ожидания по запасам сырья и материалов, а также усилились ожидания роста цен на продукцию. Одновременно третий месяц подряд сохраняются оптимистические настроения относительно объема производства (54,1 и 52 соответственно).

Больше всего усилились пессимистические ожидания предприятий строительства: индекс деловых ожиданий сектора снизился до 38,9 (в июле – 41,7). Кроме того, ухудшились оценки по объему строительства и новых заказов. При этом респонденты ожидают роста цен на продукцию и сокращения общей численности работников. Негативные ожидания в отрасли наблюдаются 11-й месяц подряд.

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Наиболее оптимистично оценили экономические перспективы в августе предприятия торговли: индекс ожиданий сектора вырос до 52,3. В то же время в этом секторе также ожидается рост стоимости товаров.

Предприятия услуг сохраняют пессимистические оценки относительно своих экономических результатов: индекс сектора в августе снизился до 46,2 (в июле – 46,5).

Как и в предыдущие периоды, респонденты сферы услуг ожидают сокращения объема новых заказов и объема услуг. Кроме того, усилились ожидания роста цен, шестой месяц подряд сохраняются ожидания по сокращению общей численности работников.

Опрос было проведен 5-25 августа среди представителей 150 предприятий.