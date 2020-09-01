МАУ обнародовала новое расписание рейсов после запрета на въезд иностранцев

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) существенно сократила программу полетов на период с 1 сентября по 24 октября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, необходимость пересмотра расписания была обусловлена ​​прежде всего решением Кабинета министров о временном запрете въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, передает БизнесЦензор.

В связи с указанными ограничениями МАУ с 14 сентября полностью отменила рейсы по маршрутам Киев - Запорожье (OZH) - Киев; Киев - Мадрид (MAD) - Киев; Киев - Барселона (BCN) - Киев; Киев - Женева (GVA) - Киев; Киев - Берлин (TXL) - Киев; Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Также были сокращены частоты полетов по маршрутам Киев - Одесса (ODS) - Киев; Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев; Киев - Брюссель (BRU) - Киев; Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев; Киев - Харьков (HRK) - Киев; Киев - Днепр (DNK) - Киев.

Согласно обновленной программе полетов в период с 1 сентября по 24 октября МАУ будут выполнять внутренние рейсы из Киева во Львов, Одессу, Херсон, Харьков, Днепр и в обратном направлении.

Международные рейсы МАУ планирует выполнять из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубай, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Тбилиси, Баку, Ереван, Стамбул, Прагу и Тель-Авив.

Из Одессы авиакомпания планирует осуществлять рейсы в Стамбул и Тель-Авив. Из Львова, Днепра и Харькова – только в Тель-Авив.

Кроме того, из Киева будут выполнены отдельные рейсы в Мадрид и Нью-Йорк 4-9 сентября.

"В дальнейшем расписание рейсов МАУ может подвергаться новым изменениям, учитывая последствия ограничений пересечения границ украинскими и иностранными гражданами", – отмечаеся в сообщении.

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Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ объявила об отмене рейсов по девяти маршрутам и сокращении числа рейсов по семи направлениям во второй половине сентября из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

Напомним, Кабинет министров запретил въезд иностранцам в страну с 00:00 28 августа 2020 года до 00:00 28 сентября 2020 года.

При этом правительство определило категории иностранцев, которые по-прежнему смогут въезжать в Украину.