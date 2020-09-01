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МАУ обнародовала новое расписание рейсов после запрета на въезд иностранцев

МАУ обнародовала новое расписание рейсов после запрета на въезд иностранцев

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) существенно сократила программу полетов на период с 1 сентября по 24 октября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, необходимость пересмотра расписания была обусловлена ​​прежде всего решением Кабинета министров о временном запрете въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, передает БизнесЦензор.

В связи с указанными ограничениями МАУ с 14 сентября полностью отменила рейсы по маршрутам Киев - Запорожье (OZH) - Киев; Киев - Мадрид (MAD) - Киев; Киев - Барселона (BCN) - Киев; Киев - Женева (GVA) - Киев; Киев - Берлин (TXL) - Киев; Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Также были сокращены частоты полетов по маршрутам Киев - Одесса (ODS) - Киев; Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев; Киев - Брюссель (BRU) - Киев; Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев; Киев - Харьков (HRK) - Киев; Киев - Днепр (DNK) - Киев.

Согласно обновленной программе полетов в период с 1 сентября по 24 октября МАУ будут выполнять внутренние рейсы из Киева во Львов, Одессу, Херсон, Харьков, Днепр и в обратном направлении.

Международные рейсы МАУ планирует выполнять из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубай, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Тбилиси, Баку, Ереван, Стамбул, Прагу и Тель-Авив.

Из Одессы авиакомпания планирует осуществлять рейсы в Стамбул и Тель-Авив. Из Львова, Днепра и Харькова – только в Тель-Авив.

Кроме того, из Киева будут выполнены отдельные рейсы в Мадрид и Нью-Йорк 4-9 сентября.

"В дальнейшем расписание рейсов МАУ может подвергаться новым изменениям, учитывая последствия ограничений пересечения границ украинскими и иностранными гражданами", – отмечаеся в сообщении.

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Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ объявила об отмене рейсов по девяти маршрутам и сокращении числа рейсов по семи направлениям во второй половине сентября из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

Напомним, Кабинет министров запретил въезд иностранцам в страну с 00:00 28 августа 2020 года до 00:00 28 сентября 2020 года.

При этом правительство определило категории иностранцев, которые по-прежнему смогут въезжать в Украину.

Автор: 

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