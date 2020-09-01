Минфин выплатил $2,1 миллиарда внешних долгов

Во вторник, 1 сентября, Министерство финансов осуществило выплаты по госдолга на сумму около $2,1 млрд.

Как сообщает пресс-служба министерства, в частности Минфин погасил вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году, на сумму $1,69 млрд, передает БизнесЦензор.

Кроме того, выплачено около $400 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

В Минфине напомнили, что выпуск облигаций с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью $1,78 млрд был осуществлен ​​в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил $0,42 млрд еврооблигаций этого выпуска. Однако в августе 2020 года Минфин осуществил доразмещения этих бумаг с погашением в 2020 году на сумму $33 млн, которые в свою очередь были использованы для выкупа на рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов).

По данным министерства, до конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд.

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Как сообщалось, 14 августа Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на номинальную сумму $3,2 млрд.

Для выкупа Министерство финансов привлекло $328,79 млн у американского банка J.P. Morgan путем доразмещения еврооблигаций с погашением 1 сентября 2020 года.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.