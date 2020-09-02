В Украине за сутки зафиксировали более 2400 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано 2 495 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 125 798, из них летальных случаев – 2 565, случаев выздоровления – 58 817, продолжают болеть 64 325 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 14 907, Киеве – 13 878, Черновицкой области – 10 487, Харьковской области – 9 640, Ивано-Франковской области – 9 522.

Как сообщал БизнесЦензор, адаптивный карантин в Украине может быть продлен после 31 октября.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.