"Укрпошта" получила первые 100 миллионов за продажу недвижимости

АО "Укрпошта" получило первые 100 млн грн за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Почтовый оператор провел 22 успешных аукциона, в которых соревновались 78 участников. Стоимость продажи лотов выросла в 1,7 раза – стартовая стоимость проданных объектов составляла 58 млн грн, а финальная – 100 млн грн.

По данным "Укрпошты", на каждый из лотов было в среднем по 3,5 участника. Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве – в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота возросла в три раза.

"Сумма по результатам торгов по 22 объектам превысила стартовую на 42 млн грн. Лишь три успешные аукционы принесли 57 млн грн. Среди побед "Укрпошты" - торги за здание рядом с железнодорожным вокзалом во Львове. Но здание это - только в документах, а реально - это остатки фундамента, который мы продали за 18 млн грн. Все полученные средства компания инвестирует в развитие инфраструктуры", - заявил глава компании Игорь Смелянский.

"Укрпошта" отмечает, что среди наиболее успешных лотов продажи недвижимости были: здание во Львове рядом с аэропортом, стоимость которого выросла в 1,7 раза и составила 21,25 млн грн; производственные помещения во Львове возле ж/д вокзала, где стоимость выросла в более 2,2 раза – до 18 млн грн; здание на Военном проезде в Киеве, цена которого увеличилась в более чем три раза и финально составила 18 млн грн.

В общем, почтовый оператор на первом этапе выставил на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в соответствии с независимой оценкой составила 82,6 млн грн. На втором этапе компания выставила на продажу еще 61 объектов, стоимость которых была оценена в 189 млн грн.

"Мы и далее продолжаем избавляться от активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Заливе", - добавил Смелянский.

Как сообщалось, согласно указу президента от 4 ноября 2019 года №837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" ,к 31 декабря 2020 года Кабинету министров поручено принять необходимые меры по продаже непрофильных активов предприятий инфраструктуры.