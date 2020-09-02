Продажа валюты населением превысила покупку в августе на $150 миллионов, – НБУ

Объем продажи населением наличной валюты в августе 2020 года превысил объем покупки на $151,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора, в августе по сравнению с июлем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 6,2% – до $1,4 млрд в эквиваленте, а также снизили покупку на 1,8% – до $1,3 млрд в эквиваленте.

Как сообщалось, продажа наличной валюты населением в июле 2020 года выросла до $1,54 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,32 млрд. Оба эти показателя являются максимальными с декабря 2019 года.

В июне по сравнению с маем текущего года украинцы увеличили продажу валюты в 1,4 раза – до $1,28 млрд в эквиваленте, покупку – на 28,3%, до $1,1 млрд в эквиваленте.

По данным НБУ, в мае по сравнению с апрелем украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% – до $908,8 млн в эквиваленте, а покупку – на 16,8%, до $860,2 млн в эквиваленте.

После введения карантина в апреле украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты, по сравнению с мартом текущего года, – до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно. При этом объем продажи населением наличной валюты в апреле 2020 года превысил объем покупки на $50,9 млн.