Медиахолдинг Коломойского отказался раскодировать свои телеканалы

Медиагруппа "1+1 media" считает невозможным раскодирование телеканалов, поскольку после их кодирования состоялись изменения, которые не дают возможности просмотра каналов даже в открытом виде без существенных затрат как со стороны каналов, так и со стороны абонентов.

Об этом заявил гендиректор медиагруппы "1+1 media" Ярослав Пахольчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пахольчук также подчеркнул, что в этом вопросе многое также зависит от того, что права на контент украинских телеканалов ограничены территорией Украины, при этом зона открытого спутникового сигнала - в разы больше и захватывает территории соседних стран.

Как сообщал БизнесЦензор, украинские медиагруппы "1+1 media" Игоря Коломойского и братьев Суркисов, StarLightMedia Виктора Пинчука, "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова и Inter Media Group Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина в конце января закодировали спутниковый сигнал.

После этого президент Владимир Зеленский заявил о договоренности с руководителями крупнейших телевизионных холдингов создать незакодированные версии популярных украинских телеканалов.

Согласно исследованию GFK Ukrainе и "ИНФО-сапиенс", более трети украинских зрителей все еще надеется, что украинские каналы будут раскодированы.