ДТЭК Ахметова полгода не платит государству за аренду шахт "Добропольеуголь" (обновлено)

Задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн.

Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины, передает БизнесЦензор.

"Согласно действующего договора аренды шахт ГП Добропольеуголь между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн", — ответили в ФГИУ.

В Фонде напомнили, что передача в долгосрочную аренду ЦИК ГП Добропольеуголь состоялась 22 декабря 2010 сроком на 49 лет, до 22 декабря 2059. Передача состоялась согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 1559-р от 28 июля 2010 года.

В прошлом году государство получило от арендатора в лице ООО ДТЭК Добропольеуголь более 177 млн грн.

В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра Украины.

"По поручению премьер-министра и во исполнение постановления Кабинета Министров Украины была создана межведомственная рабочая группа для всестороннего изучения вопроса. В группу входят на уровне заместителей руководителей представители Министерства энергетики, Министерства юстиции, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ФГИУ в лице заместителя Председателя Фонда", — пояснили в Фонде.

По результатам рассмотрения инициативы, рабочей группой будут наработаны дальнейшие сценарии развития и рекомендации по вышеупомянутому вопросу. "Заместитель председателя ФГИУ не уполномочен говорить от имени рабочей группы", — отметили в пресс-службе Фонда, не уточнив при каких условиях возможно досрочное расторжение договора аренды.

Пресс-служба ДТЭК подтвердила, что холдинг приостановил оплату аренды за "Добропольеуголь" с марта 2020 года.

"Главная причина - почти четырёхмесячный простой шахт ДТЭК Добропольеуголь из-за кризиса в энергетике и невостребованности украинского угля.

При этом ранее компания выплачивала арендную плату за Добропольеуголь своевременно и в полном объёме, а в простое продолжала выплачивать зарплату сотрудникам.

ДТЭК является крупнейшим плательщиком аренды государственного имущества в стране. Только за 2018-2019 гг заплатили в государственный бюджет порядка 400 млн грн.

На данный момент мы находимся в диалоге с Фондом госимущества по погашению долгов", - сообщает ДТЭК.

Добропольеуголь — один из самых больших в Украине производителей угля газовой группы. С конца марта по середину июля 2020 предприятие находилось в вынужденном простое из-за уменьшения спроса со стороны тепловых электростанций.

Как сообщал БизнесЦензор, 2 августа премьер Денис Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт.

ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.