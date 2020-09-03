БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 406 26

ДТЭК Ахметова полгода не платит государству за аренду шахт "Добропольеуголь" (обновлено)

ДТЭК Ахметова полгода не платит государству за аренду шахт

Задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн.

Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины, передает БизнесЦензор.

"Согласно действующего договора аренды шахт ГП Добропольеуголь между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн", — ответили в ФГИУ.

В Фонде напомнили, что передача в долгосрочную аренду ЦИК ГП Добропольеуголь состоялась 22 декабря 2010 сроком на 49 лет, до 22 декабря 2059. Передача состоялась согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 1559-р от 28 июля 2010 года.

В прошлом году государство получило от арендатора в лице ООО ДТЭК Добропольеуголь более 177 млн грн.

В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра Украины.

"По поручению премьер-министра и во исполнение постановления Кабинета Министров Украины была создана межведомственная рабочая группа для всестороннего изучения вопроса. В группу входят на уровне заместителей руководителей представители Министерства энергетики, Министерства юстиции, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ФГИУ в лице заместителя Председателя Фонда", — пояснили в Фонде.

По результатам рассмотрения инициативы, рабочей группой будут наработаны дальнейшие сценарии развития и рекомендации по вышеупомянутому вопросу. "Заместитель председателя ФГИУ не уполномочен говорить от имени рабочей группы", — отметили в пресс-службе Фонда, не уточнив при каких условиях возможно досрочное расторжение договора аренды.

Пресс-служба ДТЭК подтвердила, что холдинг приостановил оплату аренды за "Добропольеуголь" с марта 2020 года.

"Главная причина - почти четырёхмесячный простой шахт ДТЭК Добропольеуголь из-за кризиса в энергетике и невостребованности украинского угля.

При этом ранее компания выплачивала арендную плату за Добропольеуголь своевременно и в полном объёме, а в простое продолжала выплачивать зарплату сотрудникам.

ДТЭК является крупнейшим плательщиком аренды государственного имущества в стране. Только за 2018-2019 гг заплатили в государственный бюджет порядка 400 млн грн.

На данный момент мы находимся в диалоге с Фондом госимущества по погашению долгов", - сообщает ДТЭК.

Добропольеуголь — один из самых больших в Украине производителей угля газовой группы. С конца марта по середину июля 2020 предприятие находилось в вынужденном простое из-за уменьшения спроса со стороны тепловых электростанций.

Как сообщал БизнесЦензор, 2 августа премьер Денис Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт.

ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.

Ахметов Рінат (1610) шахта (393) вугілля (1895) ДТЕК (1359)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
Я правильно понял, что он хочет сдать в аренду государству то, что принадлежит государству и то, за что он должен государству арендную плату?
показати весь коментар
03.09.2020 13:28
+7
А зачем ему платить? Шмыгаль и Буславец это его прислуга, никто этот вопрос даже не обсуждает, не говоря уже о том чтобы в суд подать.
показати весь коментар
03.09.2020 13:40
+4
Добив шахти .Тепер назад видаемся держави
показати весь коментар
03.09.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я правильно понял, что он хочет сдать в аренду государству то, что принадлежит государству и то, за что он должен государству арендную плату?
показати весь коментар
03.09.2020 13:28 Відповісти
+100500
показати весь коментар
03.09.2020 14:17 Відповісти
Не сдать, а вернуть бесплатно. Хотя подписался на долгосрочную аренду. Интересно, что там в договорах на этот случай было предусмотрено.
показати весь коментар
04.09.2020 00:33 Відповісти
А зачем ему платить? Шмыгаль и Буславец это его прислуга, никто этот вопрос даже не обсуждает, не говоря уже о том чтобы в суд подать.
показати весь коментар
03.09.2020 13:40 Відповісти
А про Зелю-пианиста забыл?
показати весь коментар
03.09.2020 16:25 Відповісти
Само собой разумеется.
показати весь коментар
03.09.2020 16:39 Відповісти
Платят только лохи...
показати весь коментар
03.09.2020 15:22 Відповісти
Эти деньги в конвертах для "слуг", о которых Гео Лерос вчера говорил. Так что Ахметов со своими рассчитался.
показати весь коментар
03.09.2020 15:32 Відповісти
Добив шахти .Тепер назад видаемся держави
показати весь коментар
03.09.2020 16:03 Відповісти
Хорошо еще что не подал в печерский суд на государство и не потребовал возврата всех денег за аренду. Сейчас это в моде среди олигархов. Ведь везде наверхукупленные ими людишки.
показати весь коментар
03.09.2020 16:24 Відповісти
Может ещё и подаст, чего стесняться?
показати весь коментар
03.09.2020 16:43 Відповісти
"В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра Украины"
показати весь коментар
03.09.2020 16:37 Відповісти
Ренат! Продай дворец во Франции - рассчитайся
с народом!
показати весь коментар
03.09.2020 18:59 Відповісти
зачем целый дворец, сарайчика хватит
показати весь коментар
03.09.2020 22:27 Відповісти
Гостьовий Сарай для слонів магараджа?
показати весь коментар
03.09.2020 22:33 Відповісти
ыгы, аквариум с молодыми бегемотами
показати весь коментар
03.09.2020 23:23 Відповісти
Данілич не вічний..!
показати весь коментар
03.09.2020 19:00 Відповісти
а за что Ахметов оказывает
помощь конечно же за наши денежки
неужели сомневались
показати весь коментар
03.09.2020 19:52 Відповісти
хихихихиххи
показати весь коментар
03.09.2020 20:00 Відповісти
как?? а "скоряки" зеле, по триста штук мерсов списанных, и шо там его фонд, какие еще подачки делал, язабылленьискать?? всё он платит!!
показати весь коментар
03.09.2020 22:26 Відповісти
ДЯКУЄМО !!!!
показати весь коментар
03.09.2020 23:09 Відповісти
Долги платят только ЛОХи.
Так сказала Бабушка Беня.
А он же НЕлох.
показати весь коментар
04.09.2020 08:45 Відповісти
***** що беня сказало... борги не плотять тільки мерзота, а плотять не лохі а парядні люди але з психологією як у бєні так й живуть в Україні.
показати весь коментар
04.09.2020 08:54 Відповісти
А де СБУ, НАБУ, ГПУ, ДБР, Поліція то що.... чому не приходять з обшуками, чому не заарештують нікого???
Чи блазень тільки....
показати весь коментар
04.09.2020 08:51 Відповісти
У Британії ахмєтка податки за своє майно сплачує вчасно й без затримок.
показати весь коментар
04.09.2020 08:52 Відповісти
Пока шахты приносили огромную прибыль, Ахметка их использовал на 120%, а теперь когда, за 25 лет эксплуатации, оборудование пришло в негодность и всё износилось, Ахметка с барского плеча возвращает дебильному рынковому вору Шмаргалю, шахты в виде металлолома!! Прекрасно!!! А где реконструкция и модернизация шахт, которую должен был выполнить Ахметка???, А где компенсации и огромные штрафы за нарушения условий договоров аренды и т. д!! Интересно ?? Сколько сот миллионов отката получил Шмаргаль и его крыша??
показати весь коментар
06.09.2020 13:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 