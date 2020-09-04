Из "Укргаздобычи" уволился финансовый директор

Евгений Паленка ушел с должности финансового директора государственной АО "Укргаздобыча".

Об этом Паленка сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"31 августа, в первый понедельник после окончания отпуска, мне предложили покинуть работу в АО "Укргаздобыча". Мотивируется такое решение якобы моей "неподходящей квалификацией", и 1 сентября был мой последний рабочий день", - написал Паленка.

До работы в "Укргаздобыче" Паленка занимал руководящие должности в частных международных и украинских газодобывающих компаниях - JKX Oil and Gas plc (ПГНК), ГК Smart Energy, Regal Petroleum plc.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее директор по вопросам геологии АО "Укргаздобыча", входящего в дивизион "Нафтогаз. Разведка и Добыча", Мирон Фирман покинул должность.

В рамках трансформации группа "Нафтогаз" совершенствует внутренние процессы и организационную структуру ключевых функций. Для реализации стратегии по наращиванию ресурсной базы компания объединяет направления геологии, моделирование и разработки месторождений, и сосредотачивает их на уровне дивизиона.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.