Возле Одессы из затонувшего танкера снова произошел разлив нефти в море

Из-за работ по поднятию затонувшего возле Одессы танкера Delfi компании компании Mister Drake PC произошел очередной разлив нефти.

Об этом в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый, передает БизнесЦензор.

"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации", - написал Мальованный.

По его словам, Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки окружающей среде после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря.

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Напомним, 26 августа специалисты ООО "Краншип" поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".