Новым заместителем главы НБУ назначили главного юриста "Приватбанка" (обновлено)

Совет Национального банка Украины (НБУ) назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления Нацбанка Кирилла Шевченко.

Об этом в Facebook написал член Совета НБУ Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор.

"Совет Национального банка Украины назначил Матузка Ярослава Васильевича заместителем председателя НБУ", – сообщил Данилишин.

Кандидатуру для назначения на эту должность подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, отмечает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, на должности заместителя главы НБУ Ярослав Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

"Я знаю Ярослава Матузка как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах "Приватбанка", в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях", – прокомментировал назначение Кирилл Шевченко.

Согласно приведенной биографии, Ярослав Матузка с 2016 года и до последнего времени работал в "Приватбанке", в частности с 2018 года – руководителем направления по юридической координации деятельности банка.

Кроме того, в 2010-2017 годах он был членом наблюдательного совета "Укргазбанка", которым с 2015 года руководил нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко, и членом ревизионной комиссии АО "Ощадбанк" в 2011-2014 годах. До этого в 2011-2016 годах он работал в Минфине, за исключением работы в частном секторе в 2008-2009 годах.

Как сообщалось, ранее Совет НБУ на заседании 22 июля назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия.