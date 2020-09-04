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Новым заместителем главы НБУ назначили главного юриста "Приватбанка" (обновлено)

Новым заместителем главы НБУ назначили главного юриста

Совет Национального банка Украины (НБУ) назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления Нацбанка Кирилла Шевченко.

Об этом в Facebook написал член Совета НБУ Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор.

"Совет Национального банка Украины назначил Матузка Ярослава Васильевича заместителем председателя НБУ", – сообщил Данилишин.

Кандидатуру для назначения на эту должность подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, отмечает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, на должности заместителя главы НБУ Ярослав Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

"Я знаю Ярослава Матузка как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах "Приватбанка", в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях", – прокомментировал назначение Кирилл Шевченко.

Согласно приведенной биографии, Ярослав Матузка с 2016 года и до последнего времени работал в "Приватбанке", в частности с 2018 года – руководителем направления по юридической координации деятельности банка.

Кроме того, в 2010-2017 годах он был членом наблюдательного совета "Укргазбанка", которым с 2015 года руководил нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко, и членом ревизионной комиссии АО "Ощадбанк" в 2011-2014 годах. До этого в 2011-2016 годах он работал в Минфине, за исключением работы в частном секторе в 2008-2009 годах.

Как сообщалось, ранее Совет НБУ на заседании 22 июля назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия.

призначення (1142) НБУ (9267) Шевченко Кирило (153) Рада НБУ (150)


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