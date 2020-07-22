Совет НБУ назначил нового заместителя главы Нацбанка

Совет Национального банка Украины по представлению главы правления НБУ Кирилла Шевченко на заседании 22 июля назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", – отметил Шевченко.

В то же время, председатель Национального банка прокомментировал прекращении полномочий Олега Чурия: "Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет изменился к лучшему. Он стал более надежным, современным и прозрачным. Наконец он становится частью мировой финансовой системы. Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и искренне благодарю за весомый вклад и осуществлены реформы".

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, правительство на своем сегодняшнем заседании уволило Юрия Гелетия с должности заместителя Министра финансов по вопросам европейской интеграции в связи с переходом на другую работу.

Гелетий в 2003-2015 годах уже работал в Национальном банке, где прошел путь от экономиста до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 года до июля 2018 года он возглавлял Департамент финансовой политики Министерства финансов. В июле 2018 года Кабмин назначил Гелетия на должность заместителя Министра финансов, а 5 декабря 2018 года – на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции.

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Как сообщалось, 30 июня Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. Срок полномочий Чурия истекает 10 июля.

В связи с этим правление НБУ назвало отказ рассматривать этот вопрос безосновательным, заявив, что это может "указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение".

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.