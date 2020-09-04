Въезд для украинцев разрешили еще 3 страны, – МИД

По состоянию на пятницу, 3 сентября, открытыми и относительно открытыми для украинцев являются 48 стран, в том числе недавно путешествия стали возможными в Бразилию, Доминиканскую Республику и Демократическую Республику Конго.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились к этому списку по сравнению с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская республика и Демократическая Республика Конго. Конго – не наиболее популярная точка для украинцев, а вот Бразилия и Доминиканская Республика – это довольно интересно", – сказал Кулеба.

Также глава украинского МИД поблагодарил правительство Болгарии, которое продлило допуск в страну граждан Украины без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов с 1 до 30 сентября.

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Как сообщалось, ранее Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия. Позднее к ним добавились Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.



