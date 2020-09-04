Азербайджан начал тестовые поставки газа в Европу по новому трубопроводу

Начались тестовые поставки природного газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2" в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Как сообщают турецкие СМИ, газ будет поставляться через Адриатическое море в Италию по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который соединяется с TANAP на турецко-греческой границе, передает БизнесЦензор со сcылкой на AzerNews.

Ожидается, что Трансадриатический трубопровод после испытаний выйдет на полную мощность в первом квартале 2021 года.

TANAP является центральной частью "Южного газового коридора", который соединяет гигантское газовое месторождение "Шах Дениз" в Азербайджане с Европой через Южно-Кавказский трубопровод и Трансадриатический трубопровод. Трубопровод имеет стратегическое значение, поскольку позволяет экспортировать азербайджанский газ в Европу.

Пропускная способность газопровода на начальном этапе составляет 16 млрд кубометров природного газа в год, а позже будет увеличена до 23 млрд кубометров к 2023 году, до 31 млрд кубометров к 2026 году, а на заключительном этапе – до 60 млрд кубических метров.

Акционерами ТАР являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagаs (16%), Axpo (5%).