Группа немецких компаний проведет гонки автомобилей на водороде

Группа немецких компаний и общественных организаций объявила о планах в 2023 году провести новую гоночную серию. Соревнования получат название Лига HYRAZE, а участвовать в них будут электромобили, работающие на водородном топливе.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Motorsport.

Участниками проекта являются сразу несколько организаций. В частности, это немецкая автомобильная федерация ADAC и автоспортивная федерация DMSB, сертификационная компания DEKRA и производитель автомобильных компонентов Schaeffler.

Над технической составляющей проекта работает компания HWA – гоночное подразделение компании Mercedes-Benz.

Предполагается, что автомобили новой серии будут укомплектованы четырьмя электромоторами общей мощностью 800 л.с. Хранящийся в двух топливных баках водород будет использоваться для получения электроэнергии с помощью топливных элементов. Эта схема, в частности, поможет избежать необходимости беречь энергию, с которой сейчас сталкиваются пилоты Формулы Е.

Участники турнира смогут строить свои автомобили в рамках техтребований. При этом ради более плотной борьбы на трассе будут радикально ограничены возможности создания прижимной силы – в частности, запрещено использование антикрыльев.

Спортивная схема соревнований также будет интересной. В турнире будут соревноваться пары спортсменов – из гонщика, который будет управлять реальной машиной, и геймера, участвующего в виртуальном заезде. Полученные в реальной и виртуальной гонках очки будут суммироваться.