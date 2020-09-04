Минцифры запустило проект для переезда IТ-специалистов из Беларуси

Министерство цифровой трансформации Украины представило проект, призванный помочь IТ-специалистам из Беларуси быстро и безопасно переехать в Украину.

Как сообщает пресс-служба министерства, в частности запущен специальный сайт на котором можно ознакомиться с пошаговой инструкцией, юридическими советами, готовыми решениями от бизнеса и полезными ссылками для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, передает БизнесЦензор.

В министерстве отмечают, что Украина имеет большое количество преимуществ для IТ из Беларуси: безвизовый режим на протяжении 90 дней в течение 180 дней, отсутствие языкового барьера, связь 4G во всех крупных городах, больше 5600 сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офисных помещений.

На сайте также опубликована пошаговая инструкция для переезда в Украину.

"Мы продолжаем тесно работать с украинскими компаниями, с IТ-комьюнити, чтобы обеспечить возможность белорусским айтишникам официально трудоустроиться в Украине и получить вид на жительство. Как и раньше, мы готовы в режиме 24/7 консультировать и помогать иностранным IТ-специалистам, чтобы их переезд в Украину стал максимально комфортным, простым и человечным", – отмечается в сообщении.

Проект разработан Минцифры совместно с IТ-ассоциациями, Минэкономики и Министерством иностранных дел.

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По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, по состоянию на 3 сентября 2020 года границу Украины пересекло более 4,5 тыс. белорусов, из них более 300 – работники IТ-отрасли, передает Интерфакс-Украина.

"Мы помогли им приехать сюда, получить документы, найти себе место и начать работать с Украиной", – подчеркнул Борняков.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против фальсификации выборов президента.