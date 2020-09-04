Суд арестовал президента банка "Аркада"
Суд в пятницу, 4 августа, избрал для президента АО АКБ "Аркада" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемого взяли под стражу в зале суда, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн.
Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.
Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".
Банк "Аркада" создан в 1993 году. Основным владельцем банкапо состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (74,797%).
По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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Але тут є свої особливості. До цього зазвичай власники банків були в долі оборудки.
В цьому випадку схоже, що з власником взагалі вирішили не ділитись.
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