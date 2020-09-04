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Суд арестовал президента банка "Аркада"

Суд арестовал президента банка

Суд в пятницу, 4 августа, избрал для президента АО АКБ "Аркада" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемого взяли под стражу в зале суда, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Основным владельцем банкапо состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Автор: 

арешт (850) банки (6954) суд (3322)


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Топ коментарі
+3
Твари,а почему Киев не выплатил два миллиарда ЗАРАБОТАННЫХ денег по РЕШЕНИЯХ СУДОВ. ВЫ МРАЗИ КОРУПЦИОНЕРЫ убиваете нормального застройщика с САМЫМ дешёвым жильем. Уроды и твари, не власть. Клака нечисти. Урка-боксер служит уркам,выбивающим цену за квадратный киевский метр.
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04.09.2020 22:45
+3
Аркада успешно строила жилье 26 лет. Практически весь левый берег Киева - это Киевгорстрой и Аркада. Проблемы у Банка начались после того как Кличко отобрал 140 га земли на Осокорках под предлогом некачественной застройки и введения ограничений НБУ. Уничтожение Аркады властью - банальный передел рынка, уничтожение конкурентов и отжималово золотых киевских гектаров.

Инвесторы, инвестируйте в Руанду на Днепре!
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05.09.2020 13:58
+3
Я слышала от людей которые вряд ли обманывают, что киевская власть была заказчиком крупного строительства. Но за проведенное строительство отказались платить. Суд постановил выплатить. Но киевская власть наплевала на решение суда. Отсюда банкротство банка. Похоже на преднамеренное уничтожение чиновниками, связанными с иными застройщиками, конкурентов крайне грязным путем.
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06.09.2020 09:51
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Твари,а почему Киев не выплатил два миллиарда ЗАРАБОТАННЫХ денег по РЕШЕНИЯХ СУДОВ. ВЫ МРАЗИ КОРУПЦИОНЕРЫ убиваете нормального застройщика с САМЫМ дешёвым жильем. Уроды и твари, не власть. Клака нечисти. Урка-боксер служит уркам,выбивающим цену за квадратный киевский метр.
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04.09.2020 22:45 Відповісти
Оставьте себе ваши фантазии, последние пять-семь лет все дома сдавались с нарушением сроков. Причина: жили за счет авансов новых инвесторов, тупо проедая, а, чаще, разворовывая целевые средства. Точно такое же положение дел почти у всех застройщиков. Владельцам же нужно отложить на "черный день", да и устроить сове собственное светлое будущее в Европе. И не переживайте сильно за Паливоду, у него на прикорме судьи, прокуроры, СБУшники; посидит в СИЗО, внесет залог, и снова на свободе. Все равно никто аудит деятельности застройщикам проводить не будет.
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05.09.2020 12:56 Відповісти
* себе
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05.09.2020 12:57 Відповісти
и тут жирний мудило ЗЛОчевський виліз! Я починаю підозрювати, що АРКАДУ НАВМИСНЕ ДОВЕЛИ ДО БАНКРУТСТВА!!! Бо банк АЖ З 1993-ГО РОКУ працював, а минулий рік для всіх банків був ДУЖЕ ПРИБУТКОВИЙ, а тут РАПТОМ він стає неплатоспроможним....
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05.09.2020 02:44 Відповісти
Так. Його тупо вкрали, як і сотню банків до цього.
Але тут є свої особливості. До цього зазвичай власники банків були в долі оборудки.
В цьому випадку схоже, що з власником взагалі вирішили не ділитись.
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05.09.2020 12:08 Відповісти
А ОМЕЛЬЧЕНКО КОГДА ВСЮ СЕМЬЮ АРЕСТУЮТ !?)
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05.09.2020 04:15 Відповісти
Чому така мала застава для цієї мерзоти. Полівода просто шахрай і негідник.
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05.09.2020 07:57 Відповісти
Подозрение в присвоении 50 млн грн. (только по одной сделке!), а сумма залога 21 млн грн. На оставшиеся 29 млн грн. банкир может неплохо прожить остаток жизни где-нибудь в раше или в Израиле. Тем более, что расследуется использование 9 МИЛЛИАРДОВ грн.
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05.09.2020 11:46 Відповісти
Аркада успешно строила жилье 26 лет. Практически весь левый берег Киева - это Киевгорстрой и Аркада. Проблемы у Банка начались после того как Кличко отобрал 140 га земли на Осокорках под предлогом некачественной застройки и введения ограничений НБУ. Уничтожение Аркады властью - банальный передел рынка, уничтожение конкурентов и отжималово золотых киевских гектаров.

Инвесторы, инвестируйте в Руанду на Днепре!
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05.09.2020 13:58 Відповісти
Я слышала от людей которые вряд ли обманывают, что киевская власть была заказчиком крупного строительства. Но за проведенное строительство отказались платить. Суд постановил выплатить. Но киевская власть наплевала на решение суда. Отсюда банкротство банка. Похоже на преднамеренное уничтожение чиновниками, связанными с иными застройщиками, конкурентов крайне грязным путем.
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06.09.2020 09:51 Відповісти
Отсюда и нет денег для строительства пострадавшим инвесторам.
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06.09.2020 10:05 Відповісти
Аркада 26 лет строила недорогое и качественное жилье. Кличко и Зеленский завалили надежного застройщика чтобы уничтожить конкурента и оттяпать 140 га киевской земли. Кличко - расторгнув договор аренды. Зеленский - наложив всевозможные запреты руками НБУ.

В результате 13000 инвесторов (а вместе с членами семей около 50000 человек) могут остаться без жилья. На минуточку, половина Олимпийского стадиона.

В какой стране мира ещё такое возможно,кроме отсталых африканских стран?
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06.09.2020 11:19 Відповісти
Вся эта пирамида не стала бы возможной если бы в Украине был нормальный закон об инвестициях, в котором четко оговаривалась ответственность управителей финансовых фондов, застройщиков и защита инвесторов. Поэтому вина за то что случилось главным образом лежит на государстве которое должно взять на себя обязательство выделить деньги на достройку домов. Как сказал один мой знакомый атошник ставший терпилой из-за Аркады: "не вижу смысла защищать государство которое меня же, как защитника, бросает на произвол судьбы"
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06.09.2020 14:16 Відповісти
чимось відрізняється від ситуації з Войцеховським, де тисячі людей залишились без житла через "послугу" від держави з арештом і доведенням до банкрутсва забудовника? Або з тим же суркісом якому відмовляються виплачувати вклади? Або інвесторами в зелену енергетику, мотор-січ?
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06.09.2020 17:36 Відповісти
Войцеховский стоил вообще без всяких разрешений. По хорошему все дома построенные им должны быть снесены
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07.09.2020 07:56 Відповісти

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