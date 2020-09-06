Wizz Air ввел плату за предоставление мест рядом

Авиаперевозчик Wizz Air ввел сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым путешественникам.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.

В Wizz Air подчеркивают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.

Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.

В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, не выбравших места, даже из одного бронирования в разных частях салона.

Такая политика позволяет авиакомпаниям зарабатывать дополнительные деньги на сборе за выбор мест или на продаже более дорогих тарифов с включенным выбором мест.

Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. Это этого момента лоукост применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло кроме мест в первых и аварийных рядах.

Однако такая политика позволяла ограниченно зарабатывать на выборе мест путем продажи только приоритетной посадки.