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Проект бюджета на следующий будет подан 15 сентября, – Шмыгаль

Проект бюджета на следующий будет подан 15 сентября, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины представит и подаст проект государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"15 сентября, как это предусматривает закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль. 

Он отметил, что проект бюджета будет представлен перед подачей а парламент.

Также Шмыгаль надеется, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.

Ранее Шмыгаль заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$, а плановый дефицит составляет 6% ВВП.

Автор: 

бюджет (1808) Кабмін (7748)


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