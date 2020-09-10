Украина с начала года сократила экспорт электроэнергии на 26,1%

Украина в январе-августе 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 26,1% (на 1,052 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млрд 980,8 млн кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 33,6% (на 911 млн кВт-ч) – до 1 млрд 802,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 15,9% (на 137,1 млн кВт-ч) – до 1 млрд 1,5 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 71,4% (на 325 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-августе 2019 года.

В Беларусь в июле возобновился экспорт, который с начала года составил 46,9 млн кВт-ч.

В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина за восемь месяцев импортировала 1 млрд 816,9 млн кВт-ч электроэнергии, в том числе из Словакии поставлено 1 млрд 61,6 млн кВт-ч, из Венгрии – 463,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 85,8 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за восемь месяцев текущего года из РФ импортировано 39,8 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,7 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.