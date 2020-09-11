В Украине зафиксировали более 3 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировали очередной антирекорд по обнаружению заболеваний коронавирусом – 3 144.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 148 756. Из их количество летальных случаев – 3 076.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 16 626, Киеве – 16 523, Харьковской области – 12 112, Черновицкой области – 11 847, Ивано-Франковской области – 10 953.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 10 сентября обнаружено 2 582 новых случая заболевания коронавирусом.

В Украине обновили эпидемическое зонирование с 14 сентября