В Украине зафиксировали более 3 тысяч новых случаев коронавируса
В Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировали очередной антирекорд по обнаружению заболеваний коронавирусом – 3 144.
Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.
Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 148 756. Из их количество летальных случаев – 3 076.
Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 16 626, Киеве – 16 523, Харьковской области – 12 112, Черновицкой области – 11 847, Ивано-Франковской области – 10 953.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 10 сентября обнаружено 2 582 новых случая заболевания коронавирусом.
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