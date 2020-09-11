Нацбанк сообщил об увеличении мошеннических операций с банковскими картами

По данным Национального банка Украины, количество зафиксированных банками мошеннических операций с платежными картами по итогам января-июня 2020 года увеличилось до 47,5 тыс.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В первой половине года банки сообщили о фиксации 47,5 тыс. случаев мошеннических операций на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на общую сумму 72,6 млн.

По данным НБУ, удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составляла 0,0048% (в первой половине 2019 году - 0,0043%).

Средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился с 2100 гривен в первой половине 2019 году до 1819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

Также НБУ отмечает уменьшение количества банков, подвергшихся таким убыткам. В первом полугодии этого года об убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 - 30 банков-участников (44% от общего количества банков).