Крупнейшие авиакомпании США отменили плату за изменение билетов

Входящие в число крупнейших авиакомпаний США American Airlines, Delta Air Lines и Alaska Airlines заявили об отмене платы за изменение билетов по большинству тарифов.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Так авиаперевозчики присоединились к инициативе United Airlines, которая отменила данный сбор в конце августа.

У American Airlines сбор за изменение теперь не взимается по большинству тарифов за исключением самого дешевого Basic Economy для полетов по США, в Канаду, Мексику, Карибские острова, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова.

В случае, если новый билет стоит дороже старого, пассажирам необходимо будет доплатить разницу тарифов. Если же все наоборот - авиакомпания выдаст ваучер на сумму разницы, который можно будет использовать в будущем на оформление нового бронирования.

Дополнительно с 1 октября 2020 года абсолютно все пассажиры American Airlines смогут запросить бесплатное переоформление билета, чтобы вылететь раньше в тот же день. Однако такая услуга предоставляется только при наличии мест на выбранном рейсе.

Delta Air Linesбольше не взимает плату за изменение по всем тарифам за исключением Basic Economy для полетов по США, в Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. При возникновении тарифной разницы ее необходимо будет доплатить.

Alaska Airlines отменила сбор за изменение для всех внутренних и международных рейсов. Исключение сделано для тарифов Saver - там применяются старые правила. Если новый билет окажется дороже старого, разницу необходимо доплатить.

На фоне данных заявлений в крупнейшем лоукосте мира Southwest отметили, что применяют политику бесплатного изменения билетов для всех тарифов, в том числе самых дешевых. Лоукост также включает в стоимость билета перевозку двух мест багажа.