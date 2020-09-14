В Украине за сутки обнаружили более 2400 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 14 сентября обнаружено 2 462 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом составляет 156 797. Из них летальных случаев – 3 211, случаев выздоровления – 69 543, продолжают болеть 84 043 человека.

Наибольшее количество заболеваний коронавирусом обнаружено в Киеве – 17 429, Львовской области – 17 057, Харьковской области – 12 853, Черновицкой области – 12 252, Ивано-Франковской области – 11 357.

Как сообщал БизнесЦензор, 12 сентября Киев вышел на первое место среди регионов Украины по количеству заболеваний.

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности. Поэтому, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.