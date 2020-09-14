Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год (обновлено)

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 14 сентября, утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

По данным Минфина, ключевыми приоритетами проекта госбюджета на 2021 год станут повышение минимальной заработной платы, образование, медицина, противодействие пандемии и COVID-вакцинация, помощь пенсионерам, старше 75 лет, оборона и безопасность, дороги, вагоны для АО "Укрзализныци", культура, спорт, цифровизация экономики.

Как уточнил на пресс-брифинге министр финансов Сергей Марченко, доходы госбюджета в 2021 году запланированы в размере 1,07 трлн грн, расходы – 1,35 трлн грн, дефицит – около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

В первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов. Кроме того, 6 млрд грн запланировано получить от приватизации.

В целом снижение госдолга в 2021 году планируется на 3,4 процентного пункта – до 64,6% ВВП.

Марченко добавил, что в проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов госбюджета по программе "Большое строительство", в том числе 150 млрд грн – на ремонт и строительство дорог (с учетом предоставления государственных гарантий по кредитам на строительство дорог).

По словам министра финансов, в проекте бюджета впервые предложено выделить средства на закупку 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци", повышены расходы на финансирование дефицита Пенсионного фонда, а также предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 6 000 грн с 1 января и до 6 500 грн – с 1 июля 2021 года.

Министр также сообщил, что на безопасность и оборону расходы заложены в размере 5,93% ВПП или 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год). В том числе на зарплаты военным и правоохранителям планируется направить 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Расходы на образование в проекте госбюджета запланированы в объеме 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года). В частности, на доплату зарплат учителям планируется направить 21,2 млрд грн, для повышения зарплат на 30%.

Расходы на медицину составят 156 млрд грн (+27,5 млрд грн), что предусматривает увеличение зарплат медиков на 30%. Кроме того, на программу медицинских гарантий планируется выделить 123,4 млрд, на борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд грн (из которых 2,6 млрд грн – на вакцинацию).

Расходы на социальную защиту населения возрастут на 7,5 млрд грн – до 324 млрд грн. В том числе на покрытие дефицита Пенсионного фонда планируют направить 204 млрд грн.

На программы поддержки малого и среднего бизнеса предложено выделить 12 млрд грн. В том числе 10 млрд грн – на реализацию программы портфельных гарантий и 2 млрд грн – на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства.

Бюджет Государственного фонда регионального развития составит 9,4 млрд грн.

Расходы на культуру запланированы в объеме 7,5 млрд грн (+2,8 млрд грн к плану 2020 года).

Расходы на спорт – 7,4 млрд грн (рост в 2,7 раза к плану 2020 года).

На дотации госшахтам в проекте бюджета заложено 4,5 млрд грн, на поддержку аграриев – 4,2 млрд грн, на цифровизацию отраслей экономики – 2,9 млрд грн.

Как сообщал БизнесЦензор, проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в размере 6% ВВП, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.