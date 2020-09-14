СЕТАМ выставил на продажу завод по производству кофе за 42 миллиона

На электронном аукционе OpenMarket (ГП "Сетам" Министерства юстиции Украины) выставлен комплекс зданий завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий за 41,95 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сетам" сообщает БизнесЦензор.

Завод имеет общую площадь 7665,5 кв. м. и расположен в городе Черноморск Одесской области на ул. Промышленная. Дата проведения аукциона: 25 сентября 2020 года.