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СЕТАМ выставил на продажу завод по производству кофе за 42 миллиона

СЕТАМ выставил на продажу завод по производству кофе за 42 миллиона

На электронном аукционе OpenMarket (ГП "Сетам" Министерства юстиции Украины) выставлен комплекс зданий завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий за 41,95 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сетам" сообщает БизнесЦензор.

Завод имеет общую площадь 7665,5 кв. м. и расположен в городе Черноморск Одесской области на ул. Промышленная. Дата проведения аукциона: 25 сентября 2020 года.

Іллічівськ (71) кава (60) СЕТАМ (181)


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