Часть членов комитета Нацбанка ожидает ускорение инфляции в 2021 году

Часть членов Комитета монетарной политики Нацбанка Украины считает, что инфляция ускорится во втором полугодии 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Челны Комитета считают, что инфляция ускорится с перспективой выхода за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. в 2021 году.

Вместе с этим другие члены Комитета считают, что усиление инфляционного давления в текущем и следующем годах будет умеренным. По их мнению, потребительский спрос будет оставаться подавленным еще длительное время.

Члены Комитета отметили сохранение высокого уровня неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса, продолжительностью и интенсивностью карантина, а также быстроты восстановления потребительского спроса и экономической активности в Украине и в мире.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год, в том числе сохранил инфляционную цель на уровне 5%, а также планирует придерживаться курса на валютную либерализацию и режима плавающего курсообразования.