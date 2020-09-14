БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
274 0

Киев в этом году получит 200 новых автобусов, – КГГА

Киев в этом году получит 200 новых автобусов, – КГГА

К концу этого года столица получит 200 новых автобусов, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает БизнесЦензор.

Из них 80 автобусов будут длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.

По словам Кличко, все автобусы будут с низким уровнем пола.

"Поставки состоятся на условиях лизинга. Первую партию - около 100 автобусов - мы ожидаем получить уже в октябре. Остальные - до конца года", - сообщил Кличко.

КГГА напоминает, что ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс".

Как сообщал БизнесЦензор, Киевсовет предоставил гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения соглашения на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.

КМДА (863) Київ (4682) Кличко Віталій (573) автобус (247)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 