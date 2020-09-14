Падение выручки от экспорта электроэнергии с начала года превысило 18%

Украина в январе-августе 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 18,3% (на $43,88 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $196,33 млн, в том числе в прошлом месяце поставки электроэнергии за рубеж составили $7,66 млн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в Венгрию за восемь месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на $92,2 млн, Польшу – на $56,59 млн, Румынию – на $35,81 млн, другие страны – на $11,73 млн.

В то же время, Украина в январе-августе импортировала электроэнергию на $111,34 млн (в августе – на $1,34 млн), в том числе из Словакии – на $53,07 млн, Венгрии – на $36,92 млн, Беларуси – на $10,48 млн, других стран – $10,87 млн.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн, в том числе в Венгрию поставлено на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси – на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.