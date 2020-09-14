Нацкомиссия подготовит законопроект для защиты инвесторов от финансовых пирамид

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) готовит законопроект с целью защиты инвесторов на финансовом рынке, в том числе от финансовых пирамид, путем расширения возможностей регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает БизнесЦензор.

"Сейчас готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов. Мероприятия, которые найдут отражение в законопроекте, разработаны в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions). Именно полномочия по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке", – сказано в сообщении.

В НКЦБФР отмечают, что в законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживанию денег и активов, доступу и обмену информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Комиссия указывает, что в связи с отсутствием идентификации и полномочий по ее установлению регуляторне может осуществить административные меры надлежащего реагирования относительно мошеннических действий.

В качестве примера НКЦБФР приводит деятельность пирамиды B2B Jewelry, которая несмотря на продажу так называемых "сертификатов", официально не предоставляет финансовых услуг и не подпадает под надзор государственных финансовых регуляторов.

"Мы наблюдаем уже последствия таких финансовых злоупотреблений и имеем большое количество граждан, которые потеряли собственные средства за счет деятельности таких сомнительных компаний. Для предупреждения таких масштабных финансовых манипуляций и выявления недобросовестной деятельности определенных фондов должны быть все необходимые возможности и права финансового регулятора страны", – подчеркивают НКЦБФР.

Как сообщалось, по данным СБУ, организаторы пирамиды B2B Jewelry обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. К организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Проект B2B Jewelry имел все признаки финансовой пирамиды. Еще в начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.