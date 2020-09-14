В Великобритании создадут первый фонд инвестиций в водородную отрасль

В Великобритании планируют до конца этого года запустить первый инвестиционный фонд, ориентированный на водород, который будет называться HydrogenOne Capital.

Об этом сообщает БизенсЦензор со ссылкой на Reuters.

Стартовый капитал фонда $315 млн (250 млн фунтов).

"Мы разговаривали со многими людьми на рынке, которые интересуются этой темой. Но нам трудно получить инвестиции, поэтому наша идея – сделать очень целеустремленную команду, которая будет посвящена этому", – отметил соучредитель фонда Дж. Дж. Трайнор.

По его словам, фонд базируется в Лондоне, и будет первым в мире инвестиционным фондом, занимается водородом.

Водород уже давно считается потенциальным чистым топливом, поскольку при его использовании выделяется только водяной пар. Но он не смог стать главным энергоносителем через исторически высокие затраты на производство, транспортировку и хранение.

Европейский Союз сейчас стремится продвигать "зеленый" водород, чтобы достичь чистой нулевой эмиссии, этот сектор, как ожидается, привлечет сотни миллиардов долларов инвестиций в ближайшие десятилетия.

Аналитики Barclays ожидают, что спрос на водород к 2050 году возрастет в восемь раз до 575 млн тонн в год на рынке стоимостью более $1 трлн.

Акции компаний, ориентированных на водород, такие как Bloom Energy (BE.N) и Ceres Power (CWR.L), выросли, когда увеличился интерес к этому сектору, а правительства и крупные энергетические и промышленные компании ускоряют планы инвестиций в водород.

Большинство водорода, который получают сегодня, называют "серым", поскольку он производится из природного газа и в процессе создает выбросы углерода.

Новый фонд будет предоставлять приоритет инвестициям в "зеленый" водород, который производится путем электролиза с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнечная энергия и гидрогенерация.

Однако он будет учитывать инвестиции в серый и "голубой" водород, вырабатываемый из природного газа, но с улавливанием выбросов углерода, поскольку экономики переходят к более чистого топлива.