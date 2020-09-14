Долг за распределение газа в Ивано-Франковской области достиг 95 миллионов

По состоянию на 14 сентября долги клиентов за услуги по распределению газа перед АО "Ивано-Франковскгаз" достигли 95 млн грн и почти в 5 раз превышают задолженность компании перед Оператором ГТС, которая уменьшилась до 20 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, среди крупнейших должников "Ивано-Франковскгаза" – теплоснабжающие предприятия области, неплатежи которых составляют почти 20 млн грн, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, остальная задолженность приходится на бытовых клиентов, и другие категории потребителей.

В компании отмечают, что в этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

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"В этом году особенность – значительное, почти пятикратное, превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Она сформирована в первой половине года – когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле, речь идет лишь о временном мораторий на начисление пени", – отметил коммерческий директор "Ивано-Франковскгаза" Виктор Кедик.

За месяц до начала отопительного периода "Ивано-Франковскгаз" призывает клиентов не допускать наращивания долгов и своевременно рассчитываться за услуги распределения газа, ведь это напрямую влияет на безопасность и надежность газоснабжения и расчеты с Оператором ГТС.