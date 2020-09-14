"Укртрансбезопасность" отчиталась об увеличении начисления штрафов за перегрузы

По итогам прошедшей недели (7-13 сентября) инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 30 тыс. транспортных средств, составлено почти вдвое больше актов нарушений габаритно-весовых параметров, а именно 525, и начислено около 4,4 млн грн платы за перегрузки, что на 75% больше, чем неделей ранее.

Об этом гсообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

По итогам прошедшей недели (7-13 сентября) больше всего платы за перегрузки начислено в Херсонской, Одесской и Николаевской области.

В министерстве также сообщили, что уже завершены тендеры на закупку 43 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ( "Взвешивание в движении").

"Наша цель - постепенно перейти на автоматическое "Взвешивание в движении", но, пока этот переход происходит, мы в дальнейшем способствуем повышению эффективности работы "Укртрансбезравсности". Уже проведены процедуры закупок 24 новых передвижных ГВК, пока ожидаем их поставку. Кроме этого, 20 пунктов ГВК переведены на круглосуточный режим работы. Также завершены закупки услуг на ремонтные работы имеющегося оборудования ГВК, что позволит вернуть в работу еще 28 стационарных комплексов. Ожидаем, что по окончании всех этих процессов мы будем иметь в рабочем режиме 78 комплексов ГВК. Вместе с тем, "Укринфрапроект" и "Укравтодор" завершили тендеры на 43 комплексы WIM", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.