"Укрэксимбанк" взял еще 515 миллионов рефинансирования

Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 11 сентября привлек кредит рефинансирования на сумму 515 млн грн под 6% годовых на срок до 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, на этом же тендере он также удовлетворил заявки на рефинансирование "ТАСкомбанка" на 500 млн грн, "Кредобанка" – на 450 млн грн, "РВС Банка" – на 303,98 млн грн, "Радабанка" – на 80 млн грн, "Укрстройинвестбанка" – на 48 млн грн и "Украинского банка реконструкции и развития" – на 12 млн грн.

В целом, начиная с 8 мая НБУ провел пять таких тендеров на общую сумму около 16,37 млрд грн.

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Как сообщалось, "Укрэксимбанк" по итогам предыдущего тендера по предоставлению долгосрочного рефинансирования 14 августа привлек 2,9 млрд грн, которые направил на покупку облигаций "Укравтодора".

В апреле государственный "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Сразу же после этого "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.

В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.