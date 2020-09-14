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Израиль ввел жесткий карантин на период праздников

Израиль ввел жесткий карантин на период праздников

Правительство Израиля решило ввести со следующей пятницы, 18 сентября, трехнедельный локдаун, призванный остановить распространение коронавируса.

Таким образом, Израиль станет первым государством мира, в полной мере возобновившим карантинные меры на всей своей территории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Би-Би-Си.

Израильские власти вводили аналогичные ограничения с конца марта до начала мая, когда мир переживал первую волну пандемии коронавируса.

Согласно введенным властями страны сроком на три недели мерам, в помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице – не более 20 человек.

При этом закрываются школы и торговые центры, а жителям страны разрешено удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу.

Негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но они не могут принимать клиентов, продолжают работать лишь супермаркеты и аптеки.

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Решение было принято на фоне резкого роста числа заболевших, а также опасений, что инфекция будет распространяться среди верующих, которые будут вскоре отмечать важные религиозные праздники. В том числе – еврейский новый год, который приходится на следующую пятницу, а также самый важный праздник иудаизма Йом-кипур – в этом году его будут отмечать 27 сентября.

В Израиле, население которого составляет около 9 млн человек, в последние недели каждый день выявляют до 4 тыс. случаев коронавируса.

Ранее в знак протеста против введения карантина в отставку подал министр жилищного строительства Яаков Лицман – представитель одной из ультра-ортодоксальных партий. Он был недоволен тем, что локдаун помешает людям участвовать в религиозных церемониях.

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Ізраїль (242) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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