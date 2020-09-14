Израиль ввел жесткий карантин на период праздников

Правительство Израиля решило ввести со следующей пятницы, 18 сентября, трехнедельный локдаун, призванный остановить распространение коронавируса.

Таким образом, Израиль станет первым государством мира, в полной мере возобновившим карантинные меры на всей своей территории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Би-Би-Си.

Израильские власти вводили аналогичные ограничения с конца марта до начала мая, когда мир переживал первую волну пандемии коронавируса.

Согласно введенным властями страны сроком на три недели мерам, в помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице – не более 20 человек.

При этом закрываются школы и торговые центры, а жителям страны разрешено удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу.

Негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но они не могут принимать клиентов, продолжают работать лишь супермаркеты и аптеки.

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Решение было принято на фоне резкого роста числа заболевших, а также опасений, что инфекция будет распространяться среди верующих, которые будут вскоре отмечать важные религиозные праздники. В том числе – еврейский новый год, который приходится на следующую пятницу, а также самый важный праздник иудаизма Йом-кипур – в этом году его будут отмечать 27 сентября.

В Израиле, население которого составляет около 9 млн человек, в последние недели каждый день выявляют до 4 тыс. случаев коронавируса.

Ранее в знак протеста против введения карантина в отставку подал министр жилищного строительства Яаков Лицман – представитель одной из ультра-ортодоксальных партий. Он был недоволен тем, что локдаун помешает людям участвовать в религиозных церемониях.