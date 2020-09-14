Импорт автогаза в Украину продолжает снижаться

Импорт сжиженного газа в Украину за 13 дней сентября составил 49 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период августа.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Поставки не включают бутан, поставляемый на "Карпатнефтехим" для переработки.

Поставки из России за отчетный период сократились на 28%, из Беларуси - на 15%. Импорт из Казахстана остался на уровне августа. Наибольшее снижение коснулось морских поставок: за неполную половину сентября было оформлено 800 тонн, в то время как за аналогичный период августа в порты было поставлено 4,8 тыс. тонн.

В "Консалтинговой группе А-95" отмечают, что снижение поставок в сентябре было ожидаемо.

"Ко второй половине августа украинский рынок снова переполнился ресурсом, и трейдеры сократили закупки максимально возможным образом. Сегодня рынок уже близок к балансу и дороговизна российского газа создает предпосылки к сохранению этого состояния в ближайшее время и постепенному росту цен во второй половине месяца", - заявил аналитик "А-95" Артем Куюн.

Сокращение поставок за первую неделю августа также составило 17%. Трейдеры отмечали активизацию спроса на рынке в начале сентября, однако это не сказалось существенным ростом цен на аукционах внутренних производителей.