Новый грузовой терминал в "Борисполе" планируют построить за два года

Новый 15-тысячный грузовой терминал в международном аэропорту "Борисполь" будет построен в течение двух лет.

Об этом сообщил глава "Борисполя" Павел Рябикин в ходе "круглого стола", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет процедура передачи имущества. В качестве следующего шага мы отводим землю и начинаем проектные работы. На сегодня разработана концепция, вопрос отвода земли – единственная часть из этой процедуры, которая выпадает из-под контроля Министерства и зависит от Киевской обладминистрации. Надеемся, что там задерживать не будут. До конца сентября мы регистрируем имущество", – сказал Рябикин.

По его словам, в зависимости от того, через какое время "Борисполь" получит отвод земли, цикл проектирования составит 6-8 месяцев, строительный цикл – 18 месяцев.

"В общей сложности в течение двух лет без закрытия действующего терминала мы построим новый 15-тысячный терминал. После его открытия мы вернемся к реконструкции, и на месте тех складов, которые планировали реконструировать ранее, будут созданы дополнительные склады специального хранения, а те склады, которые сейчас используются для импорта, будут использоваться "Укрпоштой" и экспресс-операторами", – отметил Рябикин.